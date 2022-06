Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Netflix si sta preparando a chiudere la quarta stagione di Stranger Things, e lo staff della serie TV sta lentamente rivelando cosa accadrà dopo. Mentre sono recentemente trapelate brutte notizie per i fan, una novità potrebbe riguardare il Sottosopra, le cui origini potrebbero essere più approfondite durante il capitolo conclusivo.

"L'unica cosa che non approfondiamo completamente nel Volume 2 è l'origine del Sottosopra", ha rivelato Ross Duffer. "Ci saranno dei suggerimenti, e sono sicuro che qualcuno forse sarà in grado di mettere insieme i pezzi. Ma molte di quelle risposte riguardanti il Sottosopra sono proprio ciò su cui si basa la quinta stagione".

I co-creatori di Stranger Things hanno recentemente rivelato che la pianificazione per la loro quinta stagione - ancora da girare - è stata strappalacrime. Anche se probabilmente dovremo ancora aspettare molto per vedere l'ultimo lotto di episodi, i fratelli Duffer rivelano che sarà piuttosto emozionante. Come ha recentemente affermato Ross, il discorso fatto insieme a suo fratello Matt ha fatto piangere i dirigenti di Netflix:

"Stiamo provando davvero a concentrarci su una stagione alla volta. Abbiamo uno schema per la stagione 5 e l'abbiamo presentato a Netflix e ci hanno risposto in modo positivo. È stato difficile, è la fine della storia. Ho visto piangere dirigenti che non avevo mai visto piangere prima, è stato assurdo. E non ha a che fare solo con la storia, ma anche con il fatto che pensiamo: 'Oh mio Dio, questa cosa ha definito così tante delle nostre vite, queste persone di Netflix sono state con noi dall'inizio, da sette anni, è difficile immaginare che il viaggio stia per finire".

