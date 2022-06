Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

In una lettera aperta ai fan di Stranger Things, i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno rivelato che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima:

"Sette anni fa abbiamo pianificato l'intero arco narrativo di Stranger Things. All'epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. La trama si è rivelato troppo ampia per essere raccontata in quattro ma, come vedrete voi stessi, ora stiamo precipitando verso il nostro finale".

Considerando che sono trascorsi quasi tre anni tra il debutto della terza e della quarta stagione - in parte dovuto alla pandemia - c'è da chiedersi se Stranger Things non tornerà fino al 2023. Se i fratelli Duffer stanno pianificando una stagione simile alla portata della quarta, ci vorrà sicuramente del tempo per girare.

Se avessimo un'ipotesi, la fine del 2023 sembra piuttosto ambiziosa, ma ci sarebbe una piccola possibilità di puntare a quella finestra di rilascio se le riprese iniziassero presto; ma è più probabile che vedremo lo spettacolo tornare nel 2024.

"Il divario dovrebbe essere un po' più breve questa volta, dato che abbiamo già uno schema iniziale e non dovremmo avere pause forzate di sei mesi", hanno affermato i Duffer alludendo alle lunghe battute d'arresto legate alla pandemia. "Durante la pausa pandemica di sei mesi, abbiamo delineato la stagione 5 e l'abbiamo presentata a Netflix. Eravamo tutti insieme, gli stessi presenti quando abbiamo presentato lo spettacolo per la prima volta nel 2015. Mentre eravamo estranei allora, ora siamo amici e abbiamo pianto molto pensando che sarebbe stata l'ultima stagione".

Nel frattempo, il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il 1° luglio.