Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Sembrerebbe confermato uno spin-off di Stranger Things, attualmente in lavorazione, ed è alquanto probabile che esso sarà completamente diverso dalla serie originale.

In un’intervista, i due creatori Matt e Ross Duffer hanno rivelato altri dettagli sul potenziale spin-off, dichiarando quanto esso sia “diverso al mille per cento”. Sebbene ciò possa essere vero, qualche elemento in comune con il mondo di Stranger Things ci sarà:

"C’è una storia che si collega al mondo di Stranger Things, ma si tratta più che altro di come la raccontiamo”, hanno affermato i fratelli Duffer.

I due creatori e showrunner avevano già parlato in precedenza di quest’eventuale spin-off, riferendo che soltanto Finn Wolfhard è a conoscenza di ulteriori dettagli, avendoli intuiti con grande precisione. Pertanto, stando a queste dichiarazioni, al momento solo i Duffer e Wolfhard sanno come potrà svilupparsi questo progetto, aggiungendo che neanche Netflix ne è al corrente:

“Lo stesso Netflix è impazzito per il fatto che abbiamo parlato dello spin-off alla stampa, mentre loro ne sono ancora all'oscuro”, ha ammesso Matt Duffer.

Le quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix.

Fonte: We Got This Covered