Noa Persiani - 11 ore fa

Recentemente è stato svelato il trailer dell’apprezzatissimo show ideato da Eric Kripke e basato sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, con protagonista, tra gli altri, Karl Urban (Billy Butcher).

L’attore nato a Wellington, in una recente intervista, ha alzato molto l’hype dei fan, anticipato dei contenuti "vietati e 'indimenticabili":

"Ho visto solo alcune cose, quindi diciamo che non ho potuto godere a piena gioia di questa stagione. Ma vi posso assicurare che nei prossimi episodi vedrete delle cose che non potrete mai dimenticare"

Inoltre Urban ha sottolineato la quantità smodata di sangue utilizzata per realizzare lo show: "Tutto è stato potenziato. Il reparto trucco ha esaurito il sangue finto nell’episodio 3".

Infine l’attore neozelandese ha raccontato un aneddoto divertente per far comprendere che la nuova stagione andrà vista lontano dai pasti:

"Difficile parlarne senza fare troppi spoiler, ma vi dirò una cosa: Jensen [Ackles, volto di Soldatino, ndr] muovendosi sul set un giorno, mentre stavano girando l'episodio sull'Herogasm si è rivolto a uno dei cameraman e ha detto: 'Ehi, amico, come va?'. Il cameraman l'ha guardato e gli ha risposto: 'Eh, amico, ho visto parecchia merda oggi'.".

Tutte le immagini provocatorie tipiche di The Boys impallidiranno tutte in confronto alla trama dell'Herogasm della terza stagione.

I primi tre episodi della terza stagione di The Boys arriveranno venerdì 3 giugno su Prime Video. Gli altri cinque episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale fino all’8 luglio.

