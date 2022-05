Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

È finalmente arrivato il nuovo trailer ufficiale della terza stagione di The Boys. Dopo averne annunciato l'arrivo sui social, l'account Twitter della serie TV offre agli spettatori uno sguardo esteso a tutti i nuovi Super, il dramma e la sanguinosa violenza che è in serbo per il nuovo lotto di episodi.

Recentemente due attori dello show, Tomer Capone e Karen Fukuhara, hanno potuto parlare dell'episodio musical che comparirà nel prossimo capitolo, e si sono detti particolarmente divertiti.

Anche il creatore dello show Eric Kripke ha potuto raccontare qualcosa sulla terza stagione:

"C'è sicuramente un sacco di follia. Non è un segreto che stiamo facendo un episodio sull'Herogasm dei fumetti, che è un'enorme orgia di supereroi. Stiamo facendo qualcosa nel primo episodio che penso sia la cosa più pazza che abbiamo mai realizzato...e potrebbe essere una delle cose più folli che chiunque abbia mai provato a realizzare".

La terza stagione di The Boys vede nel cast Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

La terza stagione di The Boys presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi il 3 giugno su Amazon Prime Video, seguiti da un rilascio settimanale ogni venerdì.