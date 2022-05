The Boys 3: il nuovo Poster annuncia l'arrivo di un nuovo Trailer

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 minuti fa

La terza stagione di The Boys sta per ottenere un nuovo trailer, che uscirà la prossima settimana. Per celebrare la notizia, è stato pubblicato un poster con in primo piano, al centro, Soldier Boy (Jensen Ackles) circondato da Black Noir e i nuovi personaggi Contessa Cremisi (Laurie Holden), Blue Hawk (Nick Wechsler) e Gunpowder (Sean Patrick Flanery).

Finora i fan hanno visto solo un teaser trailer della prossima stagione, ma domani ne arriverà uno nuovo.

La terza stagione di The Boys presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi il 3 giugno su Amazon Prime Video, seguiti da un rilascio settimanale ogni venerdì.

Fonte: Comic Book