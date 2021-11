Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Anche se Squid Game è diventato rapidamente lo spettacolo più popolare su Netflix, in America lo spettacolo made in Corea è stato detronizzato dalla terza stagione di You- serie che è stata trasmessa in streaming per oltre 2,6 miliardi di minuti totali, e Squid Game è ora al secondo posto con oltre 1,6 miliardi di minuti in streaming.

Con numeri come questi, non c'è da meravigliarsi se Netflix si è mosso rapidamente per trattative con il creatore di Squid Game per una seconda stagione:

"C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci sia scelta. Confermo, quindi, che ci sarà davvero una seconda stagione. È già nella mia testa in questo momento. Stiamo attualmente pianificando il tutto. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà".

You è stata rinnovata per una quarta stagione il giorno di debutto della terza, e Squid Game tornerà per un secondo capitolo. Ad oggi non si conosce ancora la data di debutto dei nuovi episodi.

