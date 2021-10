Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo il successo ottenuto battendo ogni record sulla piattaforma Netflix, la serie TV Squid Game potrebbe andare avanti con una seconda stagione.

La satira super violenta sul capitalismo e la disuguaglianza economica narrata nel dramma distopico coreano, è stata creata da Hwang Dong-hyuk che ha lavorato per dieci anni per sua la realizzazione. Il regista di Seul torna a parlare del suo lavoro, dopo l'etichetta di fenomeno globale assegnato al suo show:

"La scrittura e la regia di questa serie TV mi hanno portato ad un fatica esemplare sia a livello fisico e mentale che ci ho rimesso in salute. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre giravamo, così la quantità di lavoro si è moltiplicata".

Hwang ha confessato che l'ispirazione per lo show viene dalle esperienze personali dopo il crollo finanziario globale alla fine degli anni 2000:

"Ero in grandi difficoltà finanziarie perché mia madre si è ritirata dalla società per cui lavorava. C'era un film a cui stavo lavorando ma non siamo riusciti a ottenere finanziamenti. Quindi non ho potuto lavorare per circa un anno. Abbiamo dovuto contrarre prestiti, mia madre, io e mia nonna".

Il regista coreano ha inoltre spiegato come la lettura di fumetti lo abbia aiutato a ideare la serie TV, che vede i giocatori alla disperata ricerca di soldi e mettere a rischio la propria vita per vincere un enorme premio:

"Ho letto "Battle Royal" e "Liar Game" e altri fumetti di giochi di sopravvivenza. Mi sono relazionato con personaggi che erano alla disperata ricerca di denaro e successo. Se esistesse un gioco di sopravvivenza come questi in realtà, mi chiedevo, mi unirei al gioco per fare soldi per la mia famiglia? Mi sono reso conto che, dato che ero un regista, potevo dare il mio tocco a questo tipo di storie, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura".

Ma Squid Game non è solo un'istantanea del suo paese d'origine. Hwang continua dicendo:

"Volevo creare qualcosa che potesse risuonare non solo per i coreani, ma a livello globale. Questo era il mio sogno. Se ci pensate viviamo in un mondo di Squid Game".

Infine il regista chiude l'intervista con una speranza legata ad una seconda stagione:

"Dovrò diventare ricco come il vincitore dello show per fare un seconda stagione! Possibile che succeda, ne stiamo parlando".

Squid Game è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.

Fonte: Comic Book