Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo i numeri record di spettatori per la serie TV coreana Squid Game targata Netflix, il creatore e regista di Seul Hwang Dong-hyuk a parlato, in una recente intervista, degli aspetti che gli piacerebbe esplorare in un probabile secondo capitolo dello show diventato un fenomeno globale.

Dong-hyuk, che ha lavorato alla serie TV distopica per dieci anni, prima di trovare qualcuno che fosse disposto a sviluppare e portare sul piccolo schermo quella storia, adesso è stato travolto dalla popolarità, dopo che il colosso dello streaming Netflix ha creduto nel progetto e, in sole quattro settimane, il suo nome è diventato noto a livello internazionale. Il regista è tornato quindi a parlare del futuro della serie TV, svelando interessanti anticipazioni, parlando anche di alcune storie della serie TV che non sono state approfondite e che gli piacerebbe riprendere in un'eventuale seconda stagione:

"Potremmo continuare a raccontare la storia di Gi-hun mentre torna indietro, ed esplorare di più i suoi piani per affrontare le persone che hanno progettato i giochi. Quindi, non lo so ancora, ma sicuramente ci sono molte possibilità per le trame della seconda stagione".

La prima stagione infatti è terminata con un finale piuttosto aperto e che induce lo spettatore a riflettere, quindi Hwang Dong-hyuk continua nell'intervista dicendo:

"Con la scelta di Gi-hun volevo dare un messaggio: non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l'intero sistema. E se c'è qualche possibilità di cambiarlo devi voltarti e affrontarlo".

Il regista ha concluso aggiungendo parole positive per una possibile opportunità di vedere nuovi episodi dello show:

"Non ho ancora deciso se fare o meno un'altra stagione. Ma siccome in tutto il mondo molti fan ne stanno parlando, potrei davvero raccogliere le loro idee per creare la prossima stagione. Posso sfruttare tutto questo amore e supporto che sto ricevendo non solo come fonte di stress ma anche per trovare ispirazione".

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a rimanere collegati!

Squid Game è disponibile sulla piattaforma Netflix.

Fonte: The Hollywood Reporter