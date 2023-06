Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il reality show di Netflix basato sul suo grande successo sudcoreano Squid Game sta per arrivare, e durate l'evento TUDUM il gigante dello streaming ne ha rilasciato una breve anteprima.

Squid Game: The Challenge, annunciato per la prima volta a giugno 2022, è stato girato in due studi nel Regno Unito. Proprio come nella serie TV, sono stati scelti 456 concorrenti per competere in varie sfide basate sui giochi per bambini coreani presenti nello spettacolo, oltre a nuovi giochi. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari.

"Squid Game ha appassionato il mondo con la storia accattivante e le immagini iconiche del regista Hwang. Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione", ha affermato Brandon Riegg di Netflix. "I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande competizione di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre".

Fonte: Variety