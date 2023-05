Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Netflix ha recentemente rivelato la finestra di uscita di Squid Game: The Challenge, fissata per novembre.

Il progetto, basato sull'acclamato drama sudcoreano Squid Game, è composto da 10 episodi che sfidano 456 partecipanti a competere per un premio senza precedenti nel mondo dei reality show: ben 4,56 milioni di dollari.

Il gigante dello streaming ha inoltre rivelato alcuni dettagli della competizione, affermando che i partecipanti affronteranno una serie di giochi tratti direttamente dalla serie originale, insieme a nuove sfide sorprendenti progettate per spingere i concorrenti al limite. La sopravvivenza nel gioco dipenderà da strategia, alleanze e carattere personale. Nonostante l'alta posta in gioco, il rischio maggiore per i concorrenti sarà tornare a casa senza aver guadagnato nulla.

"Squid Game ha appassionato il mondo con la storia accattivante e le immagini iconiche del regista Hwang. Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione", ha affermato Brandon Riegg di Netflix. "I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande competizione di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre".

Netflix annuncerà l'esatta data di uscita di Squid Game: The Challenge in un secondo momento.

Fonte: Comic Book