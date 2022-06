Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Era solo questione di tempo prima che Netflix trovasse un modo per dare altra vita a Squid Game: il gigante dello streaming ha appena annunciato che sta lavorando a Squid Game: The Challenge, un reality show basato sulla serie TV.

L'aggiornamento arriva da Bela Bajaria di Netflix: il reality show è stato annunciato come il più epico fino ad oggi grazie al suo premio in denaro. La piattaforma metterà 456 giocatori l'uno contro l'altro con un premio di 4,56 milioni di dollari.

I giocatori si affronteranno in numerosi giochi ispirati alla serie TV coreana. I concorrenti avranno anche il compito di formare alleanze e molto altro man mano che la quantità di giocatori diminuisce.

In questo momento Netflix sta cercando giocatori che si uniscano a Squid Game: The Challenge. Chiunque parli inglese può fare un provino e, se sarà scelto, si unirà a centinaia di altri nello speciale di 10 episodi.

"Squid Game ha appassionato il mondo con la storia accattivante e le immagini iconiche del regista Hwang. Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione", ha affermato Brandon Riegg di Netflix. "I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande competizione di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre".

Nel frattempo, la seconda stagione di Squid Game sarà rilasciato su Netflix entro il 2024.

Fonte: Comic Book