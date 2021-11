Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Malgrado la sua assenza nel prossimo revival di Sex and The City (And Just Like That…), l’interprete della storica Samantha Jones ha accettato di partecipare ad un nuovo progetto: è stato infatti annunciato che Kim Cattrall (Tell Me a Story) farà parte del cast dell’annunciato spin-off di How I Met your Mother.

Come nello show originale, dove Bob Saget (Le Amiche di Mamma), nelle veci di un Ted Mosby adulto, raccontava la storia dell’incontro con la moglie ai propri figli, l’attrice si troverà a ricoprire il ruolo di voce narrante, calandosi nei panni della versione più matura della protagonista, interpretata da Hilary Duff.

Stando alla sinossi, How I Met your Father segue Sophie (Duff), mentre ripercorre con il figlio, ogni fatto o avvenimento che l’ha portata ad incrociare la strada con l’amore della sua vita.

Durante il viaggio nei ricordi, il pubblico farà la conoscenza degli affiatati amici della donna, Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma), mentre insieme a lei cercano di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e delle mille possibilità.

A completare il cast sono Josh Peck che vestirà i panni di Drew, il bel vice preside della scuola elementare di Jesse, e Ashley Reyes, che darà il volto a Hannah, una specializzanda in chirurgia a Los Angeles, che sta tentando di mantenere una relazione a distanza con Sid.

Fonte: TVLine