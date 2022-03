Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Jason Segel, volto di Marshall nell'amata serie TV, sembra desideroso di lavorare a una decima stagione di How I Met Your Mother. In onda originariamente sulla NBC nel lontano 2005, lo show è diventato un enorme successo, con nove stagioni e 208 episodi, prima di concludersi con un finale molto controverso a settembre 2013. Venerato per la sua struttura unica, l'umorismo insolito, i personaggi e le trame drammatiche, lo spettacolo è considerato una delle più grandi sitcom americane degli anni 2000 e ha generato un recente spin-off, How I Met Your Father, che ha appena concluso la sua prima stagione.

Nei nove anni che ci separano dall'episodio conclusivo, ci sono ancora richieste per la ripresa dello spettacolo, con alcuni fan che chiedono un finale diverso, mentre altri hanno chiesto How I Met Your Mother 10.

In una recente intervista la regista della serie TV Pamela Fryman ha parlato del futuro del franchise, e ha rivelato di aver discusso la possibilità di una stagione 10 con il cast. Anche se lo spettacolo è andato in onda per quasi un decennio, tutti sono ancora in contatto tra loro e si sostengono a vicenda nelle carriere, inclusi i membri del cast e i creatori. In effetti, la regista ha anche rivelato la reazione positiva al suo suggerimento di una stagione 10 di How I Met Your Mother da parte di un membro del cast in particolare, Jason Segel:

"Tutti fanno il tifo per tutti, sempre, in grande stile, quindi quando questa serie sequel è stata realizzata, tutti erano semplicemente entusiasti. Voglio dire, continuo a mandare messaggi dicendo: 'Stagione 10! Potremmo farlo ragazzi!' Jason Segel è sempre il primo a dire 'Ci sto, dimmi solo dove presentarmi'.".

È probabile che ogni possibilità di un revival sia influenzata dal successo di How I Met Your Father, che è stato rinnovato per una seconda stagione, quindi il pubblico dovrà aspettare e vedere cosa potrebbe riservare il futuro per sapere se c'è qualche possibilità.

Fonte: Screen Rant