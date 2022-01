Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Negli USA, dal 18 gennaio - sulla piattaforma di streaming Hulu - sono andati in onda i primi episodi della serie TV How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother.

L'atteso show, che vede come protagonista Hilary Duff, sarà disponibile anche Italia su Disney+ a partire dal prossimo 9 marzo.

La narrazione è ambientata principalmente nel 2021, un periodo nel quale Sophie e i suoi amici più cari stanno cercando di capire che ne sarà del loro futuro e cosa vogliono davvero dalla vita. Le loro relazioni sentimentali si rivelano essere quasi sempre delle totali delusioni, e questo è coadiuvato da un periodo storico in cui le applicazioni per appuntamenti danno a ognuno delle possibilità illimitate. Destreggiarsi nel mondo dei sentimenti, dunque, sembra essere veramente più complesso.

Isaac Aptaker, uno dei creatori della serie TV, ha voluto sottolineare che lo show deve essere considerato non come un reboot della serie originale ma come un vero e proprio spin-off a sé stante. Infatti è ambientato nello stesso universo della serie originale, ma mantiene comunque una sua identità ben definita. Presenti inoltre anche degli easer egg legati alla serie madre.

Le due serie TV condividono inoltre non pochi elementi: Carter Bays e Craig Thomas sono tornati come produttori, mentre Pamela Fryman si occupa di nuovo della regia.

How I Met You Father sarà disponibile su Disney+ dal 9 marzo.