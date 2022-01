Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La serie TV How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother, debutterà fra pochi giorni. Dopo l’annuncio a sorpresa di Hulu che aveva deciso di realizzare un nuovo show ispirato alla serie TV di Carter Bays e Craig Thomas, ora si potranno vedere gli episodi inediti.

L’ideatore del nuovo show Isaac Aptaker (This is Us), ha confermato che questa storia sarà ambientata nello stesso universo narrativo e per questo sarà piena di richiami ed easter egg della serie originale:

"La serie è ambientata nello stesso mondo di quella originale ma è davvero una storia a sé".

La protagonista stavolta sarà una giovane ragazza alla ricerca dell’amore, Sophie, che sarà interpretata da Hilary Duff. Nel cast ci sarà anche Kim Cattrall, che dopo aver rinunciato a partecipare al revival di Sex and the City, sarà la voce narrante di questa nuova storia, interpretando Sophie da adulta. Sarà lei a raccontare ai suoi figli come ha conosciuto il loro padre.

Hilary Duff ha voluto sottolineare:

"Penso sia importante sapere che noi siamo una serie TV a parte. Stiamo cercando di creare qualcosa di originale, anche se rubando dal vecchio show qualche elemento che funzionava molto bene”.

L'attrice texana ha concluso dicendo che ci potrebbero essere molte ricompense per i fan della serie originale, qualora decidessero di dare una chance al nuovo show.

D’altra parte le due serie TV condividono non pochi elementi: Carter Bays e Craig Thomas sono tornati come produttori e Pamela Fryman si occuperà di nuovo della regia.

How I Met Your Father sarà presentato in anteprima su Hulu dal 18 gennaio.

Fonte: TVLine