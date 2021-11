Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A oltre 6 anni dalla fine della sit-com iconica della CBS, How I Met Your Mother, il suo sequel How I Met Your Father si prepara a debuttare sul piccolo schermo, e finalmente possiamo vederne l'immagine ufficiale.

Hulu ha difatti appena rilasciato la foto che ritrae il cast, guidato dalla protagonista Hilary Duff, davanti al ponte di Brooklyn. Come la serie madre, anche questo show è infatti ambientato a New York, ma per via del Covid, la regista e produttrice esecutiva Pamela Fryman ha preferito utilizzare la tecnologia della produzione virtuale.

Di recente è stata annunciata l'aggiunta al cast di Kim Cattrall, famosa per aver interpretato il ruolo di Samantha in Sex and the City. Con lei, oltre a Hilary Duff, vi saranno Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Francia Raisa.

Non è ancora noto quando possiamo attenderci l'uscita della nuova serie, che sicuramente arriverà il prossimo anno.

Siete curiosi di vederla?

Fonte: Variety