Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Finalmente conosciamo i principali membri del cast della tanto attesa serie TV How I Met your Father, spin-off di How I Met your Mother.

Quando Hulu aveva annunciato la serie tv spin-off, ci aveva comunicato la presenza di Hilary Duff nel ruolo della protagonista, Sophie (ne avevamo parlato in questo articolo), una donna che racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Qualche giorno fa, Hulu ha rivelato il resto del cast che si andrà ad affiancare alla trentenne Sophie nel corso suo viaggio.

Chris Lowell (Veronica Mars e GLOW) andrà ad interpretare Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber. Francia Raisa (Black-ish, Grown-ish) interpreta la coinquilina di Sophie, Valentina, che funge da spirito avventuroso del gruppo.

Nel cast troviamo anche Tom Ainsley (visto in The Royals), nel ruolo di Charlie, un modello e figlio di aristocratici britannici che ha seguito Valentina a New York dopo essersi innamorato di lei durante la London Fashion Week.

Troviamo infine Tien Tran nei panni della sorella adottiva di Jesse, Ellen, appena trasferita a New York in seguito alla separazione dalla moglie, e Suraj Sharma (God Friended Me) completa il cast nei panni di Sid, compagno di stanza e migliore amico di Jesse.

La nuova serie, è stata creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. I creatori dello show madre, How I Met your Mother, Carter Bays e Craig Thomas ricopriranno invece il ruolo di produttori esecutivi dello spin-off.

A proposito del nuovo show, Bays e Thomas avevano affermato in una nota:

“Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due scrittori hanno avuto la fortuna di realizzare il loro programma televisivo dei sogni per nove stagioni e ora passano il testimone a un nuovo team creativo ispirato con il loro incredibile storia da raccontare, la storia di How I Met your Father. Siamo onorati della loro passione e visione e non vediamo l'ora di aiutarli a raccontare una nuova leggendaria storia. (Grazie a tutti i fan degli HIMYM che l'hanno atteso)".

Fonte: Comic Book