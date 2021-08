How I Met Your Father: Primo Recast per la Serie TV Spin-off

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Un nuovo attore si aggiunge ad How I Met Your Father: Daniel Augustin (David Makes Man, Grey’s Anatomy, Dynasty, The Resident) si è unito al cast dello spin-off di Hulu, secondo quanto riportato da Deadline. L'attore interpreterà Ian, ruolo inizialmente affidato a Brandon Micheal Hall, ex membro del cast di God Friended Me, che ha dovuto rinunciare alla sua parte a causa di un conflitto di programmazione.

Spin-off di How I Met Your Mother, lunga sitcom della CBS che si è conclusa con la sua nona stagione nel 2014, How I Met Your Father narra di Sophie (Hilary Duff), che racconta a suo figlio la storia di come lei e il padre del bambino si sono conosciuti, come fa Ted in HIMYM. Ian, il personaggio interpretato da Augustin, fa un match su Tinder con Sophie, e i due si incontrano dal vivo per la prima volta.

I co-ideatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas saranno produttori esecutivi del nuovo show, che ha ottenuto un ordine da Hulu in aprile. Il cast vede anche la presenza di Chris Lowell (GLOW), Francia Raisa (Grown-ish), Tom Ainsley (The Royals), Tien Tran (Space Force) e Suraj Sharma (God Friended Me).

