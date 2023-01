Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La seconda stagione di How I Met your Father, spin-off dell’amata comedy How I Met your Mother con protagonista l’ex Lizzie McGuire, Hilary Duff, è finalmente tornata in America, portando una gradita sorpresa per tutti i fan della serie madre.

Dopo aver già stupito il pubblico con l’apparizione nello scorso arco narrativo di Robin (Cobie Smulders) e del “Capitano” (Kyle MacLachlan di Twin Peaks), la premiere è stata infatti arricchita da una presenza decisamente “LEGGEN... Non vi muovete... DARIA”.

Sophie (Duff) infatti, mentre si trova a guidare attraverso i sobborghi, finisce per avere un incidente con un Audi targata “LGNDRY”, il cui proprietario è proprio il donnaiolo per eccellenza, Barney Stinson (Neil Patrick Harris, presto nello special per il 60° anniversario di Doctor Who).

Stando a Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, creatori dello show, il personaggio avrà una notevole influenza sulla trama che verrà impostata nel corso dei successivi episodi, in particolar modo per quanto concerne la stessa protagonista.

“Quando si parla di riportare un membro del cast originale, la sua apparizione deve servire a due scopi: fornire qualche curiosità su quel che sta succedendo nella sua vita e influire sulla storia, indirizzando uno dei nostri personaggi in una direzione nuova e inaspettata” – hanno così dichiarato gli ideatori – “Come con Robin l'anno scorso, sapremo qualcosa in più sul destino di Barney, e il suo ritorno avrà un grande impatto sulla traiettoria della nostra attuale stagione”.

In seguito hanno aggiunto: “Quell'incidente automobilistico diventa un importante punto di svolta nella vita di Sophie e nel suo prossimo arco narrativo”.

Fonte: TVLine