Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Hulu ha annunciato la data di uscita dell'atteso spin-off di How I Met Your Mother tramite un video con le star della serie Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell e Tom Ainsley.

In How I Met Your Father, scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che ci catapulta indietro nell'anno 2021 dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici - Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) e Sid (Sharma) - stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate.

Al cast si è unita anche la star di Sex and the City Kim Cattrall, la quale avrà il ruolo di una Sophie più matura che racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre, proprio come Ted Mosby ha fatto nella serie originale.

How I Met Your Father sarà presentato in anteprima il 18 gennaio 2022.

Fonte: Deadline