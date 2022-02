Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

How I Met Your Father avrà una seconda stagione! Come voto di fiducia, la piattaforma di streaming ha ordinato ben 20 nuovi episodi - il doppio della prima stagione - per lo spin-off di How I Met Your Mother.

"La serie di Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger si è rivelata essere un vero appuntamento settimanale che i fan non perdono mai", ha affermato Jordan Helman di Hulu Originals. "Le vite di questi personaggi, interpretate dal cast immensamente talentuoso guidato da Hilary Duff, stanno appena iniziando a svolgersi e siamo entusiasti di portare più episodi ai nostri spettatori con una seconda stagione".

Il seguito di How I Met Your Mother "ci catapulta indietro nel 2022, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate", secondo la descrizione ufficiale.

How I Met Your Father, il cui finale è previsto per il 15 marzo, arriverà presto anche in Italia su Disney+.

