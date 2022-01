Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Recentemente, il produttore esecutivo e co-creatore di How I Met Your Father Isaac Aptaker ha parlato degli easter egg che saranno presenti nello show spin-off di How I Met Your Mother.

"Penso che salti abbastanza all'occhio. Questo è qualcosa che amiamo da sempre. È anche qualcosa che io ed Elizabeth Berger adoriamo fare in This Is Us, dove tutto è molto, molto intenzionale. Questi spettacoli sono così divertenti perché sono dei puzzle. Prendono momenti semplici, momenti molto radicati, e li fanno sentire enormi, il tutto attraverso la narrazione e in base a come le informazioni sono rivelate, cioè con molta accuratezza. Siamo grandi fan di stratagemmi come questo e la gente dovrebbe certamente riconoscerli", ha riferito Isaac Aptaker.

Fra i primi esempi c'è il tagliere a forma di ananas visto nella cucina di Sophie e Valentina, un riferimento più che chiaro al decimo episodio della prima stagione e al ventesimo della nona stagione della serie madre.

Ma gli easter egg potrebbero essere identificati non solo come oggetti, bensì come qualsiasi possibile richiamo ad How I Met Your Mother: Ian (Daniel Augustin) ad esempio, svolge lo stesso impiego di Naomi alias La Zucca Super Sexy impersonata da Katie Holmes nella serie TV originale.

Aptaker conclude dicendo: "Se questo si collega specificamente a Katie Holmes, non lo dirò. Ma sì, quel tipo di livello di casualità e dettaglio è sempre assicurato nello show e ci sono connessioni da tracciare ovunque".

Fonte: TVLine