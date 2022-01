Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sono bastati 24 minuti dall'inizio del pilot di How I Met Your Father per capire la connessione con la serie madre.

Dopo aver camminato sul ponte di Brooklyn, Sophie, Valentina e Charlie seguono i nuovi amici Jesse, Sid ed Ellen a casa di Jesse e Sid. Quando aprono la porta, si scopre che vivono nello stesso appartamento che un tempo apparteneva a Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan) di How I Met Your Mother.

Secondo Jesse, lui e Sid hanno ottenuto la casa "da questa vecchia coppia sposata che ha pubblicato l'annuncio sul gruppo di ex studenti della Wesleyan".

E mentre l'appartamento ha ricevuto una nuova mano di pittura, rimane qualcosa che apparteneva ai suoi occupanti originali: le spade di Ted e Marshall, che sono state utilizzate per la prima volta nell'episodio di How I Met Your Mother Il Duello, e ora sono appese al camino di Jesse e Sid.

Secondo il co-creatore della serie Isaac Aptaker, la decisione di legare la serie sequel alla serie madre utilizzando l'appartamento - non come set principale, ma come set secondario - è arrivata dopo un'attenta considerazione.

E per lo stesso motivo per cui hanno scelto di non far vivere lì Sophie, hanno scelto di non riproporre il MacLaren's Pub a favore della creazione di un nuovo luogo di ritrovo, il Pemberton:

"Per loro andare al MacLaren, sarebbe un po' come: 'Oh, stiamo guardando lo stesso spettacolo'. Ci piace l'idea che abbiano il loro spazio e che uno dei nostri personaggi sia un nuovo imprenditore e stia cercando di trasformare questo classico bar di New York in qualcosa di suo. I ragazzi che vivevano nell'appartamento di Ted e Marshall sembravano il giusto livello di connessione".

Fonte: TVLine