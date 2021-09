Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo spin-off targato Hulu della serie TV degli amici del pub MacLaren's - How I Met Your Father - ha ingaggiato due nuovi attori per dei ruoli ricorrenti: si tratta di Josh Peck e Ashley Reyes.

In How I Met Your Father, scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, nel prossimo futuro, Sophie (Hilary Duff) racconta al figlio di come ha conosciuto suo padre: una storia che ci catapulta indietro fino all'anno 2021 dove Sophie e il suo gruppo di cari amici - Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) - sono impegnati a scoprire chi sono, quello che vogliono dalla vita, e come innamorarsi.

Peck interpreterà Drew, l'affascinante vice preside della scuola elementare di Jesse (Lowell). Reyes interpreta Hannah. Intelligente, pratica, dedita al suo lavoro, Hannah è la ragazza di Sid (Sharma) che è una specializzanda in chirurgia a Los Angeles: per cui, i due intrattengono una relazione a distanza.

Josh Peck è presente nel cast della serie Disney+ Turner & Hooch, una continuazione dell'omonimo film del 1989. In precedenza aveva recitato al fianco di John Stamos nella serie TV comica Grandfathered. Inoltre, Peck ha una grandissima influenza mediatica, la quale conta 11,3 milioni di follower su Instagram, 6,8 milioni di follower su Tiktok e 3,7 milioni di follower su Youtube.

Ashley Reyes che possedeva un ruolo regolare della serie TV American Gods di Starz è di recente apparsa nel film indipendente Slayers con Abigail Breslin e Malin Akerman e debuttato a Broadway in The Play That Goes Wrong.

Fonte: Deadline