Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Poco dopo che House of the Dragon aveva temporaneamente interrotto la produzione a causa di un positivo al Covid, la produzione riprende i lavori.

House of the Dragon è ambientato circa 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, consentendo alla serie di introdurre un insieme completamente nuovo nel mondo di Westeros. La serie si concentra sulla famiglia Targaryen e sulla sua ascesa al potere.

Per il momento, House of the Dragon è l'unico spin-off di Game of Thrones ufficialmente in produzione presso HBO. A tal proposito, il capo dei contenuti della HBO Casey Bloys ha parlato degli altri spin-off proposti:

"La buona notizia è che tutto ciò che fai collegato a Game of Thrones diventa una notizia. Qualsiasi sceneggiatura in sviluppo o che viene annunciata diventa notizia e inevitabilmente viene riportata, e la gente presume che sia in produzione. Solo House of The Dragon è in produzione, il resto è in sviluppo e prenderemo una decisione. Nient'altro ha ricevuto il via libera ufficiale, ma ci sono molti progetti interessanti in sviluppo. House of the Dragon sarà rilasciato nel 2022, vedremo come andranno gli altri script".

Oltre a House of the Dragon, è stato precedentemente segnalato che almeno altri tre spin-off sono in varie fasi di sviluppo, tra cui 9 Voyages e 10.000 Ships. Flea Bottom, invece, è stato recentemente cancellato.

Fonte: Comic Book