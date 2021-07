Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

HBO ha interrotto la produzione del prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, a causa di un caso di Covid che include cast e troupe. La produzione riprenderà nei prossimi giorni a lavorare sul set.

Lo show è l'ultima produzione di alto profilo ad esser stata bloccata nel Regno Unito causa pandemia. Infatti precedentemente era stata messa in pausa la produzione della seconda stagione di Bridgerton.

Adattamento del libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie TV spin-off è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconta la storia della Casa Targaryen. Ma la serie TV si svilupperà su diverse linee temporali.

Il dramma fantasy diretto da George RR Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik ha iniziato la produzione ad aprile. La sceneggiatura è stata scritta per metà da Condal e per l'altra dal veterano di GOT Sapochnik. Infine Martin, Condal e Sapochnik sono produttori esecutivi insieme alla scrittrice Sara Lee Hess, Vince Gerardis e Ron Schmidt.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy e Fabien Frankel.

I piani di HBO sono quelli di lanciare lo spin-off nel 2022.

Fonte: Deadline