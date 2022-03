Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il Trono di Spade si è concluso nel 2019, ma l'universo fantasy basato sui libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin vivrà attraverso una serie di spin-off pianificati.

I rapporti sugli spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo hanno effettivamente iniziato a emergere anche prima che la serie trasmettesse i suoi controversi episodi finali. Uno spin-off con protagonista Naomi Watts è effettivamente arrivato alla fase pilota prima che la HBO decidesse di eliminarlo, nonostante abbia speso ben 30 milioni di dollari per il progetto. Tuttavia, una seconda idea sembrava molto più promettente agli occhi dei vertici della rete, e presto arriverà sugli schermi con il titolo House of the Dragon - prequel ambientato prima della Guerra Civile dei Targaryen che vedrà come protagonisti Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine e Rhys Ifans.

Una star della serie madre sembra fare il tifo per il successo dello show spin-off; Conleth Hill non ha espresso altro che sostegno per il nuovo capitolo della saga de Il Trono di Spade:

"Non provo nient'altro che supporto e ammirazione per loro. Spero che si siano divertiti come noi".

Lord Varys di Hill era ovviamente uno dei personaggi più popolari dell'originale Game of Thrones. Un eunuco e maestro di spionaggio, Varys è stato al fianco di Tyrion Lannister e Ditocorto, ed è stato profondamente coinvolto nel finale della stagione conclusiva.

House of the Dragon - che molto probabilmente avrà una seconda stagione - sarà rilasciato su HBO Max nel corso del 2022.

Fonte: Screen Rant