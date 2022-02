Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il franchise de Il Trono di Spade è finalmente pronto per continuare su HBO. Quest'anno, infatti, il franchise si espanderà con House of the Dragon - che è sicuramente una delle serie TV più attese del 2022. Sembra che l'entusiasmo si sia esteso anche ai vertici della HBO, tanto che una seconda stagione sembra quasi assicurata.

Il capo della programmazione HBO Casey Bloys ha recentemente parlato di tutto ciò che la rete ha in serbo. Anche se non è stata presa alcuna decisione ufficiale sul futuro di House of the Dragon, Bloys non pensa che i fan debbano preoccuparsi molto del fatto che il prequel de Il Trono di Spade riceverà più episodi:

"In genere, mi piace adottare un approccio in cui parliamo di come potrebbe essere una seconda stagione, e parliamo di sceneggiature. Ma tendiamo a vedere anche come si comporta uno spettacolo. Detto questo, se dovessi scommettere, direi che c'è una buona possibilità che House of the Dragon otterrà una seconda stagione. Ma dateci un po' di tempo".

House of the Dragon sarà rilasciata nel 2022. Essendo la produzione giunta a termine, è solo questione di tempo prima che venga annunciata una data di uscita più precisa.

Fonte: Comic Book