Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il sindacato degli attori americani, SAG-AFTRA, ha confermato l'inizio dello sciopero dopo che le trattative non hanno raggiunto i risultati sperati.

Tuttavia, le riprese della seconda stagione di House of the Dragon potrebbero proseguire tranquillamente. Il cast del progetto targato HBO è formato principalmente da attori britannici che stanno lavorando seguendo le direttive del sindacato locale, Equity, e possono quindi proseguire con la propria attività professionale legalmente. Le regole del sindacato britannico non permetteranno quindi di agire attivamente in solidarietà con i colleghi americani, avendo delle leggi molto precise.

Inoltre la serie TV è andata avanti con i lavori grazie alle sceneggiature già scritte da tempo. Le ultime indiscrezioni rivelano che la prossima stagione dovrebbe rispettare la data di uscita prevista per l'estate 2024.

Nel cast saranno presenti anche Matt Smith, Eve Best, Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Steve Toussaint. Tra i nuovi volti ci saranno Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox e Abubakar Salim.

Nelle scorse settimane sono stati pubblicati dei video dal set che potrebbero contenere un importante spoiler sul prossimo capitolo.

House of the Dragon è disponibile su Sky e NOW.

Fonte: Comic Book