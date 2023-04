Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

House of the Dragon ha da poco iniziato le riprese della prossima stagione, e nelle scorse ore sono stati svelati alcuni aggiornamenti in merito al cast: Gayle Rankin (The Greatest Showman), Simon Russell Beale (Thor: Love & Thunder), Freddie Fox (The Crown) e Abubakar Salim (Raised by Wolves) faranno infatti parte dei nuovi episodi.

Gayle Rankin sarà Alys Rivers, una guaritrice e residente di Harrenhal. In Fuoco e Sangue di George R.R. Martin , Alys è una strega che ha visioni mistiche e diventa una figura potente all'interno della fazione Verde dei Targaryen;

sarà Alys Rivers, una guaritrice e residente di Harrenhal. In Fuoco e Sangue di , Alys è una strega che ha visioni mistiche e diventa una figura potente all'interno della fazione Verde dei Targaryen; Simon Russell Beale interpreterà Ser Simon Strong, il castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys Strong ( Matthew Needham );

interpreterà Ser Simon Strong, il castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys Strong ( ); Freddie Fox avrà il ruolo di Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto Hightower ( Rhys Ifans ), fratello della Regina Alicent ( Olivia Cooke ) e zio di Re Aegon ( Tom Glynn-Carney ), della Regina Helaena ( Phia Saban ) e del Principe Aemond ( Ewan Mitchell );

avrà il ruolo di Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto Hightower ( ), fratello della Regina Alicent ( ) e zio di Re Aegon ( ), della Regina Helaena ( ) e del Principe Aemond ( ); Abubakar Salim sarà Alyn of Hull, un marinaio della flotta Velaryon che ha prestato servizio nelle Stepstones.

La stagione 2 di House of the Dragon - composta da 8 episodi anziché 10 - è in fase di produzione, con una data di debutto prevista per l'estate del 2024.

Fonte: Comic Book