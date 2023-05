Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nelle scorse settimane è stata confermata la notizia che le riprese di House of the Dragon sarebbero andate avanti nonostante lo sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA. La produzione, infatti, aveva già concluso la rielaborazione degli script e questo ha permesso di continuare a girare le scene della seconda stagione tra il Regno Unito e la Spagna.

Dal set sono stati pubblicati dei video che potrebbero contenere un importante spoiler sul prossimo capitolo: nella prima clip viene mostrato un corteo funebre accompagnato da una bara condotta dinanzi a Alicent Hightower e a sua figlia Helaena Targaryen, mentre un banditore suona un tamburo raccontando le imprese di “Rhaenyra la Crudele”. Nella seguente, una grande sagoma blu - che sarà utilizzata per la CGI - viene trasportata presso Approdo del Re. Nel romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin il potente drago Meleys - cavalcato da Rhaenys Targaryen - cade in battaglia.

Inoltre sono state svelate alcune immagini di Phia Saban nel ruolo della Regina Helaena Targaryen a Cáceres.

Nel cast saranno presenti anche Matt Smith, Eve Best, Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Steve Toussaint. Tra i nuovi volti ci saranno Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox e Abubakar Salim.

I nuovi episodi del prequel de Il Trono di spade si preannunciano pieni di intrighi, colpi di scena e battaglie.

Sebbene lo sciopero degli sceneggiatori rallenterà l'uscita di tutte le serie TV, il ritorno di House of the Dragon su Sky e NOW è previsto per l'estate del 2024.

