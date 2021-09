Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ormai di due cose siamo a conoscenza: la prima è che Hawkeye debutta il 24 Novembre su Disney Plus e la seconda è che già dal trailer si è capito che sarà uno show emozionante!

Hawkeye è la nuova serie TV dell' Universo Marvel - composta da sei episodi - che racconta di Clint Barton/Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner il quale combatte i nemici del suo passato insieme alla giovane Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Non sono ancora emersi molti dettagli circa la trama, tuttavia è stato confermato che lo spettacolo avrà luogo dopo gli eventi di Avengers: Endgame e, in particolare, durante il periodo natalizio.

Nuove immagini - provenienti dal set - mostrano i due compagni d'armi in costume. Nel primo scatto Occhio di Falco è in modalità azione e porta con sé arco e faretra; nel secondo invece, Kate Bishop ha preso l'arco dalle sue mani. Queste foto mostrano anche uno scorcio di un nuovo personaggio molto importante del MCU, Lucky the Pizza Dog (interpretato da Jolt), un cane che Occhio di Falco ha salvato da un gruppo mafioso.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast includerà anche Tony Dalton come mentore di Clint, Swordmaster, Vera Farmiga come madre di Kate, Eleanor, e Alaqua Cox come Echo, un eroina sorda per metà nativo-americana e per metà messicana dotata di una memoria eidetica, sulla quale è già a lavoro uno spin-off del MCU.

Hawkeye debutta su Disney + il 24 novembre 2021. Nel caso in cui tu non abbia ancora visto il primo trailer ufficiale, ecco dove trovarlo.

Fonte: Screen Rant