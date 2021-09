Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mancano ancora quattro episodi alla conclusione della prima serie animata Marvel What If...?, ma i Marvel Studios stanno già iniziando a far emozionare i fan per il prossimo prodotto. Disney+, infatti, ha svelato il primo trailer di Hawkeye - che troverete in calce - introducendo finalmente l'amata Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

La serie TV è il primo spettacolo Disney+ dei Marvel Studios ad avere più di un regista. Mentre WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e What If...? sono stati tutti diretti da un regista, Hawekeye sarà guidato da Bert and Bertie e Rhys Thomas.

Come per tutti gli altri spettacoli live-action dei Marvel Studios, Hawkeye viene trattato proprio come un film dello studio. La serie riceverà infatti un budget di produzione e un trattamento simile a un film campione d'incassi nel Marvel Cinematic Universe.

"Stiamo trattando i nostri spettacoli come se stessimo realizzando un nostro film", ha affermato in precedenza il produttore della serie Trinh Tran parlando del valore della produzione dietro gli spettacoli Disney+. "Voglio dire, la sensazione e la qualità di questi programmi TV saranno come i film Marvel che avete visto. Questa è sempre stata la mentalità del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, di assicurarci che quando le persone vedranno questi episodi, sembrerà come se fosse solo un lungo film, ma invece di due ore e mezza, sarà molto più lungo. E l'idea alla base del fatto che alcuni personaggi hanno uno spettacolo dedicato, è perché avremo molto più tempo per svilupparli e approfondirli".

Fonte: Comic Book