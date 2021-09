Grey's Anatomy 18: Nuovi Aggiornamenti sulla Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Un altro volto familiare tornerà al Grey Sloan Memorial, nella serie TV Grey's Anatomy, arrivata alla diciottesima stagione. L'attrice americana Abigail Spencer (Mad Men), che era presente nelle stagioni 14 e 15 come la dottoressa Megan Hunt, riprenderà il suo ruolo nei prossimi episodi del medical drama.

Spencer sarà di nuovo Megan Hunt, chirurgo traumatologo e sorella del Dr. Owen Hunt, che abbiamo visto per la prima volta nella quattordicesima stagione della serie TV, e che aveva addetto addio allo show dopo essere apparsa per l'ultimo volta nel ventesimo episodio della stagione 15, per un totale di sei episodi complessivi.

L’attrice ha ottenuto una nomination ai Critics Choice Award come migliore attrice non protagonista per la serie TV Rectify al Sundance TV.

Quindi oopo l'annuncio del ritorno a sorpresa di Kate Walsh, in seguito ad una valanga di ritorni inaspettati nella diciassettesima stagione, come quelli di Kate Burton, Patrick Dempsey, Eric Dane, Chyler Leigh, T.R. Knight, Sarah Drew e la partecipazione di Peter Gallagher, la diciottesima stagione della popolare e longeva serie di ABC sembra quindi riservare ancora sorprese.

In attesa del debutto della diciottesima stagione di Grey's Anatomy il 30 settembre negli Stati Uniti su ABC

