Dopo i numerosi ritorni di vecchie glorie della serie, arriva un’altra notizia interessante per i fan di Grey’s Anatomy, perché un altro personaggio molto caro a Meredith farà capolino nella prossima stagione: Kate Burton tornerà nei panni della madre defunta di Mer, la dottoressa Ellis Grey, in più episodi della 18° stagione.

Ellis Grey comparirà per la prima volta durante la premiere del 30 settembre, ma non sono disponibili dettagli su come entrerà in scena la Burton. La dottoressa Grey era morta nella terza stagione dopo una battaglia contro il morbo di Alzheimer, ma recentemente era apparsa in sogno a Meredith durante la puntata della stagione 15 "Blood and Water" nel 2019.

Il ritorno della Burton nei panni di Ellis Grey arriva sulla scia di diversi importanti ritorni durante la stagione 17, quando Meredith lottava contro il Covid-19 e, incosciente nella vita reale, si vedeva immersa nei suoi pensieri in una fantastica spiaggia soleggiata.

Tra i sorprendenti visitatori della spiaggia sono tornati Chyler Leigh nei panni della sorellastra di Mer, Lexie, Eric Dane nei panni di Mark Sloan, T.R. Knight nei panni di George O'Malley e Patrick Dempsey nei panni del grande amore di Meredith, Derek Shepherd.

In molti si chiedono se la stagione 18 sarà l’ultima di questa splendida e longeva serie: per ora sappiamo che sono appena iniziate le riprese, con la star Ellen Pompeo che ha postato un video sul suo account Instagram di sé stessa sulla sedia del trucco. ABC non ha lasciato commenti se la stagione 18 sarà l'ultima dello show, ma le fonti dicono che la rete spera di tirare fuori almeno un'altra stagione oltre a quella in arrivo.

