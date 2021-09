Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Il più longevo medical drama del panorama seriale si sta preparando a un nuovo ciclo di episodi ricco di sorprese che faranno esultare tutti i fan che, anno dopo anno, hanno seguito le gioie e i drammi che si sono succeduti fra i corridoi e le sale operatorie del Grey Sloane Memorial Hospital.

Dopo la scorsa annata, che grazie a un escamotage ha potuto contare sulla gradita apparizione di un gran numero di vecchi personaggi - fra cui il Dottor Stranamore (Patrick Dempsey) e Lexie (Chyler Leigh di Supergirl) - anche la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy vedrà il ritorno di alcuni volti noti dello show.

Sembra infatti che Kate Walsh (Tredici, The Umbrella Academy) si stia apprestando a indossare nuovamente, per più di una puntata, il camice della storica strutturata di ostetricia e ginecologia Addison Montgomery.

Apparsa per la prima volta nell’episodio Segreti, l’ex moglie di Derek è stata una presenza fissa fino alla terza stagione, quando, decidendo di dare una svolta alla sua vita, lascia Seattle per trasferirsi a Los Angeles, dove inizierà a lavorare presso la clinica Oceanside Wellness Group, gestita da alcuni suoi ex compagni di università.

L’abbandono della serie madre, nonostante alcune fugaci apparizioni successive, si è dunque concretizzato per l’attrice in ruolo da protagonista nel diretto spin-off, Private Practise, andato in onda sulla ABC dal 2007 al 2013, e che, fra le altre cose, ha ospitato anche Caterina Scorsone, volto di Amelia Shepherd.

L’annuncio del ritorno della Walsh si aggiunge alla recente notizia del nuovo coinvolgimento di Kate Burton, interprete della madre di Meredith, Ellis Grey, nonché dell’ingresso nel cast di Peter Gallagher (The O.C.).

Fonte: Variety