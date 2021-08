Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 33 minuti fa

Mentre i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital si preparano ad essere nuovamente calcati dai suoi chirurghi, con le riprese dei prossimi episodi di Grey’s Anatomy ufficialmente iniziate, giungono nuovi aggiornamenti in merito al cast.

La scorsa annata dello show ha visto l’uscita di scena di più di un interprete, storico o apparso più di recente, quindi per ripopolare lo staff delle sue sale operatorie, la diciottesima stagione del medical drama più longevo del panorama seriale vedrà la presenza di Peter Gallagher

L’attore, conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Sandy Cohen nell’amato teen drama The O.C. e apparso ultimamente nei panni di Nick Skolka nella comedy Grace and Frankie, ricoprirà il ruolo del dottor Alan Hamilton.

Stando a quanto comunicato, il personaggio è una vecchia conoscenza della defunta madre della protagonista, Ellis Grey (Kate Burton), che, stando ad una delle ultime notizie trapelate online, farà un’apparizione proprio nelle nuove puntate.

La premiere della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy debutterà in America sulla rete ABC il prossimo 30 settembre.

Fonte: Variety