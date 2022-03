Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Lo scorso giugno Prime Video ha annunciato il rinnovo di Good Omens. Mentre Benedict Cumberbatch e Frances McDormand non torneranno a interpretare Satana e Dio, i protagonisti dello show David Tennant e Michael Sheen sono tornati al lavoro con Neil Gaiman, che sarà nuovamente lo showrunner. Durante la produzione dello show la piattaforma ha condiviso alcune immagini dal set, e il regista Douglas Mackinnon ha da poco annunciato su Twitter che la nuova stagione di Good Omens ha terminato le riprese.

La seconda stagione di Good Omens seguirà Crowley (Tennant) e Azraphel (Sheen) che vivono tra gli umani a Soho, Londra. Secondo Amazon, le cose iniziano a diventare di nuovo apocalittiche "quando un messaggero inaspettato presenta un mistero sorprendente". Oltre a Tennant e Sheen, lo spettacolo prevede anche il ritorno di Jon Hamm nei panni dell'Arcangelo Gabriele.

"Good Omens 2 non sarebbe lo stesso senza il sorprendente Jon Hamm nei panni di Gabriel, il peggior capo di tutti", ha affermato Gaiman in una dichiarazione. "La storia che io e Terry Pratchett abbiamo creato tanti anni fa continua a portarci da Soho al Paradiso e all'Inferno. È un piacere per me riportare in vita personaggi che amavamo (o odiavamo) e portare nuovi personaggi, dal piano più alto del Paradiso ai piani più bassi e umidi dell'Inferno. Tutti loro fanno parte della strana e insolitamente amata famiglia di Good Omens".

La seconda stagione di Good Omens arriverà su Amazon Prime Video, ma non ha ancora una data di debutto ufficiale.

Fonte: Comic Book