Good Omens 2: Jon Hamm ritornerà nella prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'attesa seconda stagione della serie TV Good Omens avrà un altro volto famigliare oltre ai già conosciuti David Tennant e Michael Sheen.

L'attore statunitense Jon Hamm ha firmato per riprendere il ruolo dell'Arcangelo Gabriele, già interpretato nel ciclo inaugurale, nei prossimi episodi della comedy fantasy di Neil Gaiman in streaming su Amazon Prime Video.

Gaiman ha voluto sottolineare il ritorno del collega in un comunicato:

"La seconda stagione non sarebbe la stessa senza lo strabiliante Jon Hamm nei panni di Gabriele, il peggiore dei capi. La storia che io e Terry Pratchett abbiamo creato tanti anni fa continua a portarci dal Soho di Londra al paradiso e all'inferno. È una gioia per me riportare in vita personaggi che abbiamo amato (o odiato) e altri nuovi, dagli ultimi piani più lucenti del Paradiso ai sotterranei più umidi dell'Inferno, da amare o odiare. Tutti loro fanno parte della strana e insolitamente amata famiglia dello show".

I sei episodi della seconda stagione esploreranno nuove storie che amplieranno il materiale originale alla base della serie TV. Infatti il romanzo di culto di Pratchett e Gaiman Buona Apocalisse a tutti! racconta la sorprendente amicizia tra Azraphel (Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e Crowley (Tennant), un demone dalla vita frenetica. Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Non c'è ancora una data di uscita della seconda stagione di Good Omens.

Fonte: Comic Book