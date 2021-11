Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sono passati ormai due anni da quando Amazon Prime Video ha rilasciato una delle sue serie TV originali più popolari: stiamo parlando di Good Omens, la commedia drammatica su un angelo e un demone che tentano di prevenire l'Apocalisse.

Mentre i primi sei episodi sono l'adattamento dell'intero romanzo best-seller di Neil Gaiman e Terry Pratchett, è ora in produzione una seconda stagione basata sulle idee che Gaiman e Pratchett avevano per un sequel non scritto.

Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito, e Amazon Prime Video ha svelato qualche anticipazione dal set, rivelando il ritorno di Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant).

“Aziraphale e Crowley affrontano la fine del mondo. Ancora una volta", si legge come didascalia della foto. "Ecco il primo sguardo alla prossima stagione di Good Omens".

Non ci sono ancora notizie sulla data di debutto della seconda stagione di Good Omens.

Fonte: We Got This Covered