Gen V: Tutti i Personaggi di The Boys che vedremo nello Spin-off

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 settembre 2023

Chace Crawford, noto per il suo ruolo di Abisso in The Boys, è pronto a tuffarsi in acque nuove: è stato infatti annunciato che l'attore riprenderà il suo ruolo in Gen V, ambientato alla Godolkin University.

Abisso, personaggio con il dono unico di comunicare con le creature marine, ha avuto un percorso interessante nella serie madre. Nonostante la sua apparenza forte e le sue capacità impressionanti, ha mostrato vulnerabilità e complessità, specialmente nel suo rapporto con il leader dei Sette. Con questo passo verso Gen V, gli spettatori sperano di vedere un lato diverso del personaggio lontano dall'ombra opprimente di Patriota.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo al comportamento passato di Abisso, specialmente riguardo alle sue interazioni con le donne. Questa caratteristica del suo personaggio potrebbe essere un punto di tensione nella trama della serie TV, considerando che sarà in mezzo a giovani studenti.

Ma Chace Crawford non è l'unico volto familiare che apparirà nello spettacolo: anche Jensen Ackles (Soldatino), Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett), Claudia Doumit (Victoria Neuman) e P.J. Byrne (Adam Bourke) hanno confermato la loro partecipazione.

Gen V sarà rilasciata su Prime Video il 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da uno nuovo ogni settimana, fino al finale di stagione - venerdì 3 novembre.

Fonte: Collider