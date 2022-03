Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 11 ore fa

House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones le cui riprese della prima stagione sono terminate lo scorso febbraio, è ora in fase di post-produzione. Il debutto del nuovo show targato HBO è previsto per la fine dell'anno in corso.

Tuttavia, sembra che i creatori della serie TV madre - D.B. Weiss e David Benioff - non intendano partecipare alla creazione di eventuali altri spin-off e dunque anche alle prossime stagioni di House of the Dragon.

Di questo, i due sceneggiatori ne hanno parlato in una recente intervista:

"Tutto sommato, abbiamo passato undici anni lavorando a quello show. E quando dico undici anni intendo tutto il giorno, ogni giorno per undici anni. È stato il miglior decennio della nostra vita. Sembra che sia ancora un po' come un sogno, ma siamo arrivati a un punto dove era abbastanza chiaro per noi che avevamo raggiunto la fine del nostro coinvolgimento al progetto. Per noi era il momento di andare avanti e di essere eccitati e terrorizzati all'idea di costruire qualcos'altro", ha spiegato Weiss.

Dopodiché lo sceneggiatore statunitense ha parlato di un nuovo progetto, l'adattamento de Il Problema dei Tre Corpi, una premiata trilogia letteraria cinese scritta da Liu Cixin. Nel cast ci saranno anche dei volti noti di Game of Thrones.

