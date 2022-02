Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

House of the Dragon, la serie HBO prequel de Il Trono di Spade, ha terminato le riprese.

La notizia arriva da George R.R. Martin, che ha annunciato la notizia sul suo blog aggiungendo che ha già visto i tagli di alcuni episodi:

"Notizie entusiasmanti da Londra: sono stato informato che le riprese della prima stagione di House of the Dragon sono finite. Sì, tutti e dieci gli episodi. Ho visto dei tagli approssimativi di alcuni episodi e li adoro".

Martin osserva che la prima stagione di House of the Dragon è appena entrata in post produzione, il che significa che c'è ancora un sacco di lavoro da fare prima che sia pronto per la TV. "Ma la sceneggiatura, la regia e la recitazione sono tutte fantastiche. Spero che vi piacciano tanto quanto sono piaciute a me. Tanto di cappello allo showrunner Ryan Condal, al co-showrunner Miguel Sapochnik e al loro team, e al nostro fantastico cast".

HBO ha anche rivelato un nuovo poster.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

House of the Dragon non ha ancora una data di uscita, anche se il primo teaser ha confermato una finestra di rilascio nel 2022. Martin ha dato un piccolo aggiornamento anche su questo fronte, scrivendo che c'è ancora "molto lavoro" da fare e che la pandemia "rende difficile la pianificazione". Tuttavia, afferma che una data di uscita dell'estate 2022 "potrebbe essere probabile".