Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"Dei, re, fuoco e sangue".

HBO Max ha svelato il primo teaser trailer della serie TV prequel di Game of Thrones, House of the Dragon.

Il nuovo show è basato sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin ed è ambientato duecento anni prima degli eventi della serie madre e racconta la storia della Casa Targaryen. La narrazione è alla guerra civile della casata, conosciuta come la leggendaria "Danza dei Draghi", che fu una massiccia guerra civile nei Sette Regni tenutasi tra due rami rivali della Casata Targaryen.

Miguel Sapochnik e Ryan Condal sono co-showrunner e creatore della serie TV e saranno anche produttori esecutivi insieme a Martin e Vince Gerardis.

Dalle ultime dichiarazioni dell'attrice britannica Oliva Cooke, si vedranno dei personaggi ben descritti. Oltre a lei, erano già note le presenze di: Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Emma D'Arcy e Rhys Ifans. Recentemente sono stati annunciati altri nomi a completare l'esteso cast della serie TV.

House of the Dragon è composta da dieci episodi e HBO ha confermato durante un evento di lancio per HBO Max in Europa che lo spettacolo verrà rilasciato nel 2022.

Di seguito il teaser trailer rilasciato.

Fonte: Variety