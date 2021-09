Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il cast dello spin-off di Game of Thrones continua ad ampliarsi, mentre le riprese della serie TV sono in corso in Cornovaglia.

Ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la storia di House of Dragon è ambientata trecento anni prima degli eventi della serie madre e racconta la storia della casata dei Targaryen. La narrazione è alla guerra civile della casata, conosciuta come la leggendaria Danza dei Draghi, che fu una massiccia guerra civile nei Sette Regni tenutasi tra due rami rivali della Casata Targaryen.

Dalle ultime dichiarazioni dell'attrice britannica Oliva Cooke, si vedranno dei personaggi ben descritti. Oltre a lei, erano già note le presenze di: Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Emma D'Arcy e Rhys Ifans.

Il cast prende forma con sette new entry:

Ryan Corr nel ruolo di Ser Harwin "Breakbones" Strong, l'uomo più forte dei Sette Regni, nonché erede di Harrenhal.

nel ruolo di Ser Harwin "Breakbones" Strong, l'uomo più forte dei Sette Regni, nonché erede di Harrenhal. David Horovitch nel ruolo del Gran Maestro Mellos, il fidato consigliere di Re Viserys.

nel ruolo del Gran Maestro Mellos, il fidato consigliere di Re Viserys. Jefferson Hall interpreterà due gemelli: Lord Jason Lannister, Signore di Castel Granito, e Tyland Lannister, un politico astuto e calcolatore.

interpreterà due gemelli: Lord Jason Lannister, Signore di Castel Granito, e Tyland Lannister, un politico astuto e calcolatore. Graham McTavish nel ruolo di Ser Harrold Westerling, ex soldato della Guardia Reale, esempio di cavalleria e onore.

nel ruolo di Ser Harrold Westerling, ex soldato della Guardia Reale, esempio di cavalleria e onore. Matthew Needham nel ruolo di Larys Strong, figlio di Lyonel Strong.

nel ruolo di Larys Strong, figlio di Lyonel Strong. Gavin Spokes nel ruolo di Lord Lyonel Strong, Maestro delle Leggi.

nel ruolo di Lord Lyonel Strong, Maestro delle Leggi. Bill Paterson nel ruolo di Lord Lyman Beesbury, Maestro del Conio di Re Viserys e Signore di Harrenhal.

Inoltre nello show si vedranno ben diciassette draghi. In un podcast George R. R. Martin ha parlato della sua passione per queste magiche creature:

"La storia mi piace e non vedo l’ora di vederla prendere vita sullo schermo. E ovviamente non vedo l’ora che arrivino i draghi! Ovviamente adoro i draghi. Ne avevamo tre in Game of Thrones, ma ora ne abbiamo 17. E si spera che ognuno di loro abbia la propria personalità, saranno immediatamente riconoscibili quando li vedrete, con i colori e tutto il resto, perché i draghi hanno personalità nei libri, e sarà fantastico vederli dal vivo. E i cavalieri dei draghi. Sarà tutto molto bello".

L’uscita di House of Dragon è prevista su HBO nel 2022.

Fonte: Variety