Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Le celebrazioni degli Emmy Awards 2022 si sono da poco concluse e, mentre i fan di Better Call Saul si stanno ancora riprendendo dal fatto che lo show non sia riuscito a portare a casa alcun riconoscimento, si apprende che a farla da padrone sono stati i prodotti trasmessi da HBO.

La rete infatti è riuscita a surclassare in maniera piuttosto netta i propri contendenti aggiudicandosi ben 36 premi - 38 se si contano anche i due Creative Arts Emmy che aveva conquistato in precedenza.

Tra le serie che hanno consentito questa schiacciante vittoria si annovera The White Lotus, la miniserie antologica creata da Mike White, che ha ottenuto 10 Emmy, fra i quali quello nella categoria Outstanding Limited or Anthology Series or Movie e quello per Miglior attore e attrice non Protagonista assegnati a Jennifer Coolidge e Murray Bartlett.

Euphoria riesce invece a conseguire 6 riconoscimenti, in particolare per le proprie star Zendaya e Colman Domingo (Fear the Walking Dead), che si sono rispettivamente aggiudicati le statuette per Migliore Attrice Protagonista e Miglior Guest Star in una Serie TV Drammatica, mentre il drama Succession ha accumulato 4 Emmy.

Per quanto riguarda i servizi streaming avversari, non c’è stata partita e fra le vittorie si possono citare quelle decisamente rilevanti di Jason Sudeikis e Brett Goldstein, che con le loro interpretazioni in Ted Lasso, regalano alcune vittorie ad Apple TV+, mentre Moon Knight di Disney+ è riuscita a portare a casa la statuetta nella categoria Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special.

Fonte: Comic Book