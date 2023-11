Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 novembre 2023

Non solo Dune: Parte Due arriverà al cinema il prossimo anno, ma il franchise di fantascienza è destinato a espandersi anche sul piccolo schermo: è infatti in fase di produzione un prequel che debutterà su Max, e che ora ha un nuovo importante aggiornamento.

Secondo un recente rapporto lo spin-off televisivo di Dune, originariamente intitolato Dune: The Sisterhood, è stato ribattezzato Dune: Prophecy. È stato confermato ufficialmente il cambio di nome, così come il dettaglio che la serie TV dovrebbe debuttare su Max nell'autunno del 2024. Sebbene questa non sia certamente una data di uscita ufficiale per Dune: Prophecy, la finestra temporale potrebbe rivelarsi una scommessa sicura, soprattutto perché secondo quanto riferito lo spettacolo è stato in grado di riprendere la produzione a Budapest durante lo sciopero della SAG-AFTRA.

Dune: Prophecy è stata precedentemente descritta come una storia raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne conosciute col nome di Bene Gesserit. Dotate di abilità straordinarie grazie alla loro padronanza del corpo e della mente, le Bene Gesserit si intrecciano abilmente con la politica feudale e gli intrighi dell'Imperium, perseguendo piani che alla fine le condurranno sull'enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.

Il cast sarà composto da Emily Watson (Valya Harkonnen), Sarah-Sofie Boussnina (Principessa Ynez), Shalom Brune-Franklin (Mikaela), Faoileann Cunningham (Sorella Jen), Aoife Hinds (Sorella Emeline), Chloe Lea (Lila), Travis Fimmel (Desmond Hart), Mark Strong (Imperatore Javicco Corrino), Jade Anouka (Sorella Theodosia), Josh Heuston (Constantine), Edward Davis (Harrow Harkonnen), Chris Mason (Keiran Atreides), Jodhi May (Imperatrice Natalya) e Olivia Williams (Tula Harkonnen).

Fonte: Comic Book