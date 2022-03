Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Lo scrittore di film Dune Jon Spaihts offre un aggiornamento sullo stato della serie TV prequel pianificata da HBO Max e incentrata sulla sorellanza delle Bene Gesserit. L'arrivo nel 2021 dell'epica versione di Denis Villeneuve dell'iconico romanzo di fantascienza di Frank Herbert non solo ha portato gioia ai fan di Dune in tutto il mondo, ma ha anche inaugurato una nuova era inaspettata di contenuti correlati.

La notizia più importante, ovviamente, è che Villeneuve riesce a completare il suo film in due parti poiché la Warner Bros. ha ufficialmente messo in produzione Dune 2 - la cui uscita nelle sale è prevista per il 2023.

Due film di Dune potrebbero non essere sufficienti per Villeneuve, tuttavia, che ha pensato di trasformarlo in una trilogia adattando anche il libro sequel di Herbert Dune Messiah. E poi c'è l'importantissimo lato streaming: HBO Max sta sviluppando Dune: The Sisterhood, una serie prequel incentrata sul misterioso e antico ordine femminile di Lady Jessica.

Ovviamente, molti progetti come questi vengono sviluppati e non arrivano mai al traguardo; ma nel caso di Dune: The Sisterhood sembra che le cose stiano ancora proseguendo - per il momento. A tal proposito, lo sceneggiatore Spaihts ha offerto un aggiornamento sul prequel di HBO Max:

"Sta andando avanti coi lavori, e non mi è permesso parlarne molto. Ma il progetto è vivo e vegeto. Alla fine sono stato incaricato di lavorare non solo a Dune: Parte Due, ma anche per indagare su altre prospettive cinematografiche nell'universo di Dune - di cui stiamo ancora parlando e che, ancora una volta, non mi è permesso dire molto. Ma è un mondo molto ricco con cui giocare e penso che sia ricco di opportunità per raccontare molte storie".

Quando è stato interrogato ulteriormente su Dune: The Sisterhood, Spaihts ha indicato che lo spettacolo ha effettivamente superato lo sviluppo iniziale: "Sono molto avanti, ma onestamente non conosco i dettagli delle tempistiche". Sapere che la serie TV non solo sta andando avanti, ma è addirittura arrivato a una fase in cui sembra sempre più probabile che un giorno arriverà, è a dir poco entusiasmante.

