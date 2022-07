Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Disney e BBC sono in trattative per portare Doctor Who, la serie TV di fantascienza più longeva al mondo, su Disney+ a livello globale.

Lanciato nel 1963, lo show britannico è andato avanti per decenni fino a quando non è stato cancellato da BBC nel 1989. In seguito, nel 2005 lo showrunner Russell T. Davies (Fronte del Porto), lo ha reinventato in una formula moderna.

I colloqui tra Walt Disney Co. e British Broadcasting Corp. sono nelle prime fasi e non c'è alcuna garanzia che si raggiungerà un accordo. Lo spettacolo andrebbe potenzialmente in onda a livello globale sul servizio di streaming della Casa di Topolino, mentre BBC lo manderebbe in onda nel Regno Unito.

La notizia solleva molte domande riguardo la relazione consolidata tra BBC e HBO Max, che è attualmente responsabile della distribuzione internazionale di Doctor Who. Nel Regno Unito, è possibile che la BBC miri a raggiungere un accordo simile a quello di cui godevano in precedenza con Netflix, dove la serie TV era disponibile sia su BBC iPlayer che sul colosso dello streaming.

Intanto il 2023 sarà un anno importante per il franchise, visto il festeggiamento del suo 60° anniversario con uno speciale e il grande acquisto di Ncuti Gatwa (Sex Education) come incarnazione del Dottore nel quattordicesimo capitolo, che ha attirato grande interesse da parte dei media e dei fan. In più, ci sarà il grande ritorno di Davies, al posto di Chris Chibnall, che aveva già annunciato il suo ritiro lo scorso anno.

Doctor Who è disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Screen Rant